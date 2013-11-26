菲亚特称克莱斯勒今年不上市 着手明年第一季IPO

* 菲亚特称预计克莱斯勒着手于明年第一季IPO

* 但不能肯定是否会上市以及何时上市

路透米兰11月25日 -意大利汽车公司菲亚特FIA.MI周一表示，旗下的美国汽车公司克莱斯勒今年将不会按计划上市。这增加了菲亚特收购克莱斯勒剩余股份的不确定性。

首次公开发行(IPO)将会确定克莱斯勒的价值，并有助于解决菲亚特与一家医疗信托之间的长期纠纷，后者持有克莱斯勒41.5%的股份。菲亚特首席执行官(CEO)马尔基翁内此前曾表示克莱斯勒今年将会上市。

“克莱斯勒集团董事会...已经确定，在2013年底前启动并完成IPO将是不现实的.”菲亚特在声明中称。

该公司表示，预计克莱斯勒将会继续推行必要的步骤，使其能够在2014年第一季进行IPO，但补充称不能确定是否以及何时上市，这取决于“市场状况和其他相关因素”。

菲亚特持有克莱斯勒58.5%的股份，其希望买下剩余股份，但一直未能和美国汽车工人联盟(UAW)在价格问题上达成一致。UAW通过其退休人员医疗信托基金VEBA持有克莱斯勒的剩余股份。

克莱斯勒在9月底提交了IPO文件。

投资者曾希望IPO的初期工作，或许能够帮助缩小双方在VEBA股份上的分歧，从而可以在不必出售股份的情况下达成协议。

“没有人真的相信会进行IPO，但IPO进程的推迟意味着双方也将推迟达成协议，”米兰的一位分析师说。“股票对不确定性做出反应。”

菲亚特股价在声明后一度下跌3%，1532GMT时下挫3.1%至5.77欧元，而当时米兰蓝筹股指数.FTMIB跌幅为0.45%。

据华尔街日报称，克莱斯勒预计通过IPO筹资15-20亿美元。基于信托要求该公司在IPO时需要注册的16.6%股权，暗示该公司总价值将介于90-120亿美元。

菲亚特拒绝对该报导置评，无法即刻联系到克莱斯勒。部分分析师曾表示，该公司价值约100亿美元。(完)

(编译 李春喜/侯向明； 审校 王新亚/张荻)

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