克莱斯勒召回21万辆吉普自由客SUV

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透底特律3月7日电---克莱斯勒宣布召回近21万辆吉普自由客（Jeep Liberty）运动型多功能车（SUV），原因是可能存在的部件腐蚀问题或导致车辆行驶中失控。
克莱斯勒由菲亚特FIA.MI控股，预计将召回209,724辆2004年到2005年款的吉普SUV。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）文件称，美国有些州使用盐粒化雪，或对部分车型配置的後方下控制臂造成腐蚀，继而引起断裂。
NHTSA称，克莱斯勒未收到与此相关的事故或伤亡报告。
NHTSA并称，此次召回预计将从4月底开始，所有相关车辆的後方下控制臂将被更换。
NHTSA表示，2011年4月收到9起相关投诉，而後对此问题展开初步调查，去年9月将调查升级为工程分析。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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