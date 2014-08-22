独家：克莱斯勒Ram皮卡在2020年前将坚持使用钢制车身--消息

路透底特律8月21日 - 汽车业消息人士告诉路透称，克莱斯勒计划在2017年春季对全尺寸Ram 1500皮卡进行多处修改，但目前还没有出台确实的计划，在2020年后进行全新设计之前，将追随通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)把车身外板由钢质换为铝质。

两位了解三大汽车制造商计划的消息人士称，尽管福特和通用将分别在今年秋季和2018年秋季改用质量更轻的铝车身外板，以大幅降低畅销的全尺寸皮卡的重量，但克莱斯勒计划在2017年升级大型Ram皮卡时，仍坚持主要使用钢制板材。

克莱斯勒因此避免了疏远商用车用户的风险，许多商用车用户认为钢材比铝材更坚固耐用；此外该公司还免去了将许多钢制零部件转换为铝制的额外投资。

通用和福特可以将投资至更多车型，福特皮卡的销量是克莱斯勒的近两倍。

所有这三大车商都依赖卡车和运动型车(SUV)来获得大部分利润。而克莱斯勒几乎所有税前获利都来自这两种车型。

了解该公司计划的业内消息人士称，克莱斯勒不大可能对Ram进行完全改版，这至少要等到2021年。

克莱斯勒发言人Rick Deneau周四表示，“我们不能就五年计划之外的问题发表评论。”

当被问到克莱斯勒是否以及何时会在Ram的未来版本中使用更多铝质材料时，他回答说，“我们尚未作出任何决定。”

克莱斯勒决定不像底特律竞争对手那样大举投资铝材料，那么它就必须想别的办法，包括改进发动机和变速箱，从而达到美国将于2018年实施的、更为苛刻的卡车排放和油效标准。

在这方面克莱斯勒已经超前了：该公司推出的2014款Ram皮卡就是节油车型，搭载六缸柴油发动机，配备八速变速箱和自动启停系统。

但克莱斯勒暂缓了Ram车型的全面改版和铝的更多使用，这可能会令它在经过数年的皮卡热销之后被福特和通用夺走市场份额。克莱斯勒在底特律汽车三巨头中规模最小。(完)

(编译 于春红/王颖；审校 徐文焰)

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