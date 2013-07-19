克莱斯勒将在华召回六万余辆进口车

路透北京7月19日 - 中国国家质检总局周五表示，克莱斯勒将在中国召回60,720辆进口问题汽车，以修复安全气囊等问题。

召回的车辆包括：49,754辆生产日期为2009年10月14日至2012年7月18日的2010-2012款进口指南者(Compass)和自由客(Patriot)汽车。以及947辆生产日期为2012年8月8日至2012年11月14日的2013款300C汽车。

本周稍早，克莱斯勒在美国和加拿大召回4,458辆吉普大切诺基越野车。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)

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