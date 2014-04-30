刊登“吐槽式”公告的创兴资源被上证所停牌

路透上海4月30日 -因刊登中国首个具强烈感情色彩公告，被业内誉为首创吐槽式公告体的创兴资源(600193.SS)周三成为业内议论焦点，而上海证交所周三迅速回应，要求公司当天临时停牌，并要求其对公告中提到的大股东承诺事项进行补充披露。

上证所指出，创兴资源具体复牌时间将按公司信息披露进展情况而定。

针对国内媒体近期的报导，创兴资源周二晚刊登澄清公告，否认其重组中造假。与众不同的是，该份公告中充斥着感情色彩的语言和标点符号，例如全文有12个感叹号，以及类似得罪高人、背后操纵等白话语言，公告还代表大股东承诺资产赠与、股份增持及推动重组等利好措施。

上证所官方微博在周三收盘后表示，公告中大股东承诺事项披露内容不充分，涉及媒体报导的说明和主张事实依据有待进一步核实，公司公告部分情绪色彩较浓。为避免对投资者形成误导，已要求公司周三临时停牌。

上证所公司监管部门已向该公司发出监管问询函，要求公司补充披露一些事项，包括就对媒体报导作出的相关说明需提供详细事实和相关证明；公司需按相关规定详细披露股东增持计划；详细说明该公告编制和发布的内部决策程序等。

去年7月起，上证所信息披露直通车开通，沪市上市公司可以自行发布属于事后审核类别的公告，而不需事前审核。目前约有85%的公告由上市公司自行发布。

据上证所微博，创兴资源的公告周二曾按事前审核提交，但被上证所以其披露形式和语言表述与规定的披露要求不符为理由而退回，之后该公司按事后审核类别公告程序自行发布上述公告。（完）

(发稿 林琦; 审校)

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