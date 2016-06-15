焦点：春和集团债务违约 投资者向承销行工商银行施压

路透上海6月15日 - 造船商春和集团有限公司违约债券的主要承销行--中国工商银行(601398.SS)本周将与债券投资者召开第二次会议，该公司之前被指控未能满足尽职调查和披露要求。

春和集团5月发生债务违约，加上其他几家知名国有企业近来也出现违约，引发了对地方和中央政府将不再救助债券持有人的担忧，导致气愤的投资者将怒火转向承销行上。

工商银行(1398.HK)在中国一家主要债券结算所的网站上发布通知，宣布周五将在宁波与投资者召开会议。

但在路透所见的写给工商银行的另一封信中，债券持有人要求工商银行总部，而非负责承销该债券的宁波分行负责此次会议，并解释为何之前没有披露春和集团附属公司的财务和法律问题。

虽然去年12月一家春和集团子公司未能向中国招商银行偿还4,940万元人民币(749万美元)贷款，但春和直到3月都未向债券投资者公开披露这一信息。上海清算所资料显示，2016年初春和集团还有工商银行的几笔未偿贷款。

“工商银行这段时间都在干嘛，”一位参加了5月17日违约后会议的春和集团债券持有人表示。

“他们是为了自己的未偿贷款，还是为了持债人的利益而行事？”

春和集团2015年5月的发债说明书并未提及2015年初其加拿大子公司MagIndustries接受腐败调查，这也令债券持有人气愤。MagIndustries于8月从多伦多证券交易所退市。

工商银行方面谢绝置评。

春和集团方面联系人赵霞波对路透表示，过去五六年来他们的业务一直不好，整个融资大环境也不好。

赵霞波还表示，投资人知道他们不能从春和集团拿到更多的钱，而且此前有投资者可以从承销行那拿到钱的先例。

多年来投资者一直都认为几乎所有的企业债都获得了政府的隐形支持，而过去一年半来债务违约大幅跳增。

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周二表示，中国企业债务虽仍可控，但数额庞大且快速增长。为避免今后出现严重问题，解决企业债务问题已经势在必行。(完)