中国春和集团贷款逾期欠息逾千万元 拟售股权应对短融兑付

路透上海3月10日 - 中国春和集团有限公司周三晚公告披露，公司本部及下属子公司部分贷款逾期欠息，累计规模逾1,000万元人民币。其发行的4亿元短期融资券15春和CP001CN041551020将于今年5月到期，春和集团称，拟出售下属公司部分股权用于兑付本息及逾期债务偿还。

中债资信船舶行业研究团队的评论指出，从其账面流动性看，春和集团在建船舶、固定资产、预付账款、其他应收款等规模较大，变现需一定时间，公募债偿还具有较大不确定性。

春和集团表示，2013年以来受造船板块业务下滑的影响，集团主营业务收入持续下降。截至2015年9月末，公司主营业务出现亏损，刚性债务由年初的111.09亿元被压减至82.21亿元。公司目前仍持有较大规模的订单，部分订单已经开工建造，营运资金需求较大。

公告显示，截至目前，春和集团共产生欠息约1,047万元，其中主要包括公司本部在建设银行的1.95亿元人民币流动资金贷款欠息84.27万元；公司下属子公司宁波春和钾资源有限公司在中国进出口银行的1.17亿美元MAG项目并购贷款欠息145.45万美元（折合人民币约946万元）。

此外，其子公司上海大宗物流有限公司在招商银行的4,936.2万元银行承兑汇票垫款于2015年12月4日到期无法正常兑付。

春和集团称，拟出售下属公司的部分股权，用于本期短期融资券本息的兑付及逾期债务偿还，截至目前股权出售的谈判正在全力推进中。为最大程度保护债券持有人的利益，公司正积极寻求其他还款来源，力争兑付资金及早到位。

中债资信认为，本次春和集团贷款违约进一步暴露了其流动性压力，公司的信用品质进一步下降。船舶行业周期性较强，而公司接单策略较为激进，融资压力明显增大，钾盐项目的投资失利也给公司造成了一定的资金压力。

据路透统计，目前春和集团尚有两期公募债15春和CP001CN041551020=CFXS和12春和债CN1280120=CFXS尚在存续期。15春和CP001发行规模4亿元，期限一年，票面利率7.95%，将于今年5月15日到期；12春和债为上交所公司债，规模5.4亿元，期限六年，票面利率7.78%，到期日为2018年4月24日。(完)

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