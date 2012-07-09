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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 12:00 BJT

委内瑞拉称对华供油增至每日60万桶

委内瑞拉总统查韦斯在周五的演讲中称，该国今年对华原油出口增加了约30%，增至每日60万桶。中国是查韦斯政府的主要合作夥伴，向後者提供了数以十亿计的美元贷款，委内瑞拉用石油偿还部分贷款。查韦斯在表示在两年内，委内瑞拉对华供油应会达到每日100万桶。路透

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