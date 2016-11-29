独家：芝加哥证交所公布收购交易细节 撇清交易与中国政府无涉

路透纽约11月28日 - 美国芝加哥证券交易所(Chicago Stock Exchange Inc，CHX)公布有关中国重庆财信企业集团牵头的一家财团洽谈收购该交易所的最新信息。这样做的部分目的在于，澄清这宗交易并不涉及中国政府。

CHX的出售计划在2月几乎是一经公布便立即遭受质疑，46位美国议员集体发声，担忧中国政府对美国这家属于最古老的交易所会产生何种程度的影响。

对于中国在经济方面的影响越来越大，美国越来越感到不安，现已当选总统的特朗普在竞选期间曾经承诺，一上任就将对中国商品征收45%的关税，并给中国贴上汇率操纵国的标签。

CHX在提交给监管机构的文件中称，在这项交易中，潜在投资者以及直接或间接参与其中的公司都没有受到中国政府控制。这份280页的文件日期为11月25日，但在周一公布。

CHX法律总顾问James Ongena接受采访时称，交易中的相关规定也确保未来不会受到政府干预。

“如果该政府真的获得了其中一家公司，甚至成为其中一家公司的投资者，则这笔投资可能被控股公司收回，而且不管是哪个投资者或公司，都会被踢除，”他说。

CHX曾表示，若交易获得批准，将会修改该公司上市程序，以吸引没有资格在纳斯达克(NDAQ.O)或洲际交易所(ICE)(ICE.N)旗下的纽约证交所上市的中等规模企业。

已有134年历史的CHX还将招徕那些寻求在美国上市的中国企业，让中国投资者有更多渠道进入美国市场。该交易所在美国股票市场中仅占不到0.5%的份额。

CHX执行长John Kerin表示，中国有大约14亿人口，1.2亿个证券账户，并且想上市的企业众多。

“就算只有其中的百分之一参与进来，对两个经济体而言都将带来巨大好处，”Ongena称，“我们讨论的是能在全球最大的两个经济体之间进行交易。”

如果能达成交易，CHX的管理层仍将不变。

文件显示，参与这宗交易的非美国投资企业包括重庆财信旗下的NACasin Group。

美国企业包括Castle YAC Enterprises，该公司由现为美国公民的NA Casin Group副总裁、重庆财信董事长卢生举之子Jay Lu掌管。

Ongena称，两家公司总共将持有CHX的39%股权，但他们的投票权最高不超过20%。

该交易正在接受美国证券交易委员会和美国外资审议委员会(CFIUS)审查。Kerin称，他预计12月末前后会收到CFIUS的审查结果。(完)