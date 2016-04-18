独家：雪佛龙求售缅甸天然气区块股权 估值约13亿美元--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港/新加坡4月18日 - 据熟悉情况的金融业消息人士透露，美国油气巨头雪佛龙(Chevron) CHX.N已在求售所有缅甸天然气区块股权，估值总额可能在13亿美元左右，这将是迄今为止最大的一笔涉及缅甸资产的交易。
此次交易是在油价不断下滑背景下，雪佛龙旨在保留现金并从非核心资产中撤离的行动，料将为缅甸未来的交易定下基调。缅甸去年进行了历史性大选，正加速对外资开放。
消息人士称，雪佛龙正在与一家美国投行就该交易展开合作。由于销售过程尚未对外公布，消息人士拒绝具名。
雪佛龙方面拒绝置评。该公司已在缅甸有大约20年的运营历史。
雪佛龙持有法国道达尔(TOTF.PA)在安达曼海运营的Yadana和Sein油气田的28.3%权益，并且在输送天然气至泰国边境的输气管公司中持有股份。上述油气田主要供应泰国电厂，有一部份天然气也供应至缅甸。
此外，在富含蕴藏潜能的缅甸Rakhine盆地中，雪佛龙也拥有Block A5区块的99%探勘权益。最近Woodside Petroleum(WPL.AX)刚在该盆地发现天然气。
雪佛龙去年在缅甸的天然气净产量为日均1.17亿立方英尺。
熟悉情况的消息人士表示，雪佛龙也在计划出售价值达30亿美元左右的亚洲地热资产。(完)
(编译 刘秀红/李婷仪 审校 于春红/张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。