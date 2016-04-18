独家：雪佛龙求售缅甸天然气区块股权 估值约13亿美元--消息

路透香港/新加坡4月18日 - 据熟悉情况的金融业消息人士透露，美国油气巨头雪佛龙(Chevron) CHX.N已在求售所有缅甸天然气区块股权，估值总额可能在13亿美元左右，这将是迄今为止最大的一笔涉及缅甸资产的交易。

此次交易是在油价不断下滑背景下，雪佛龙旨在保留现金并从非核心资产中撤离的行动，料将为缅甸未来的交易定下基调。缅甸去年进行了历史性大选，正加速对外资开放。

消息人士称，雪佛龙正在与一家美国投行就该交易展开合作。由于销售过程尚未对外公布，消息人士拒绝具名。

雪佛龙方面拒绝置评。该公司已在缅甸有大约20年的运营历史。

雪佛龙持有法国道达尔(TOTF.PA)在安达曼海运营的Yadana和Sein油气田的28.3%权益，并且在输送天然气至泰国边境的输气管公司中持有股份。上述油气田主要供应泰国电厂，有一部份天然气也供应至缅甸。

此外，在富含蕴藏潜能的缅甸Rakhine盆地中，雪佛龙也拥有Block A5区块的99%探勘权益。最近Woodside Petroleum(WPL.AX)刚在该盆地发现天然气。

雪佛龙去年在缅甸的天然气净产量为日均1.17亿立方英尺。

熟悉情况的消息人士表示，雪佛龙也在计划出售价值达30亿美元左右的亚洲地热资产。(完)