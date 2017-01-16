美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁

路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。

即将卸任的Brennan指责特朗普将美国情报机构比作纳粹德国的说法。他的评论反映出特朗普与他周五上任后将开始掌控的17个情报机构之间有着莫大的摩擦。

在接受福克斯周日新闻(Fox News Sunday)采访时，Brennan质疑特朗普向全世界释出的讯息，是否公开宣扬他对美国自家的情报机构没有信心。

“我认为把情报机构和纳粹德国划上等号是不可接受的，我对此极为愤怒，特朗普先生对情报机构泄露讯息的指责没有任何依据，这些讯息早就是广为人知的，”Brennan表示。

Brennan发表此番批评言论前，特朗普与美国情报机构负责人就俄方掌握了特朗普污点材料的相关报导激烈地互相指责了一个星期。

Brennan还称，特朗普就职后需谨慎发表即兴言论，暗指特朗普在推特上发表言论的嗜好。

“想说就说并不能保护国家安全利益，”Brennan说道。“因而在他讲话或行动之时，要确保他知道(其所言所行)对美国的影响可能十分深远。”

“这不仅仅事关特朗普先生。这事关美利坚合众国，”Brennan说道。(完)