美国CIA特工遭墨西哥警察枪击

安全部门消息人士称，墨西哥联邦警察上周五枪击并致伤两名美国中央情报局特工。这两名特工当时乘挂外交牌照的汽车前往一处墨西哥海军基地，途中遭墨西哥联邦警察射击。伤者无性命之忧，同行的还有一位墨西哥海军上校。这起枪击事件或令两国打击贩毒集团的合作受到影响。