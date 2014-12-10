美国参议院报告痛批CIA酷刑设计师

路透华盛顿12月9日（记者 Matt Spetalnick） - 美国参议院报告显示，美国中央情报局向一家由两名前空军心理学家运营的公司支付了8,000万美元，这两人没有审讯或反恐经验，他们建议对美国怀疑是恐怖分子的嫌疑人实施水刑、打脸和模拟葬礼等手段。

这两人在报告中被称作“Dunbar”和“Swigert”，美国情报届消息人士认为他们是James Mitchell和Bruce Jessen。从2005年至2009年，中情局超过80%的审讯项目外包给了Mitchell Jessen & Associates这家公司。中情局还向该公司支付了100万美元，保护该公司及其雇员免于承担相应的法律责任。

该报告质疑这两名心理学家的资质，指控他们违反职业操守。参议院情报委员会主席Dianne Feinstein称，他们设计的系统对一些被中情局关押的人构成了严刑逼供。

“两名心理学家都没有任何审讯经验，也不拥有对基地组织特别的了解或是反恐背景，甚至都没有相关的文化或语言经验，”报告称。

“能不能别烦我？”已经退休的Mitchell周二接到路透记者的电话时说道。“我甚至无法确认或否认自己是否参与。问中情局去。”

报导称，他4月对伦敦《卫报》称，他没什么要道歉的，并说“我尽力了”。无法联系到他的前同事Jessen发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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