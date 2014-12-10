美国参议院报告痛批CIA酷刑设计师

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿12月9日（记者 Matt Spetalnick） - 美国参议院报告显示，美国中央情报局向一家由两名前空军心理学家运营的公司支付了8,000万美元，这两人没有审讯或反恐经验，他们建议对美国怀疑是恐怖分子的嫌疑人实施水刑、打脸和模拟葬礼等手段。
这两人在报告中被称作“Dunbar”和“Swigert”，美国情报届消息人士认为他们是James Mitchell和Bruce Jessen。从2005年至2009年，中情局超过80%的审讯项目外包给了Mitchell Jessen & Associates这家公司。中情局还向该公司支付了100万美元，保护该公司及其雇员免于承担相应的法律责任。
该报告质疑这两名心理学家的资质，指控他们违反职业操守。参议院情报委员会主席Dianne Feinstein称，他们设计的系统对一些被中情局关押的人构成了严刑逼供。
“两名心理学家都没有任何审讯经验，也不拥有对基地组织特别的了解或是反恐背景，甚至都没有相关的文化或语言经验，”报告称。
“能不能别烦我？”已经退休的Mitchell周二接到路透记者的电话时说道。“我甚至无法确认或否认自己是否参与。问中情局去。”
报导称，他4月对伦敦《卫报》称，他没什么要道歉的，并说“我尽力了”。无法联系到他的前同事Jessen发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。