美国参议院报告痛批CIA酷刑设计师

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月9日（记者 Matt Spetalnick） - 美国参议院报告显示，美国中央情报局向一家由两名前空军心理学家运营的公司支付了8,000万美元，这两人没有审讯或反恐经验，他们建议对美国怀疑是恐怖分子的嫌疑人实施水刑、打脸和模拟葬礼等手段。
这两人在报告中被称作“Dunbar”和“Swigert”，美国情报届消息人士认为他们是James Mitchell和Bruce Jessen。从2005年至2009年，中情局超过80%的审讯项目外包给了Mitchell Jessen & Associates这家公司。中情局还向该公司支付了100万美元，保护该公司及其雇员免于承担相应的法律责任。
该报告质疑这两名心理学家的资质，指控他们违反职业操守。参议院情报委员会主席Dianne Feinstein称，他们设计的系统对一些被中情局关押的人构成了严刑逼供。
“两名心理学家都没有任何审讯经验，也不拥有对基地组织特别的了解或是反恐背景，甚至都没有相关的文化或语言经验，”报告称。
“能不能别烦我？”已经退休的Mitchell周二接到路透记者的电话时说道。“我甚至无法确认或否认自己是否参与。问中情局去。”
报道称，他4月对伦敦《卫报》称，他没什么要道歉的，并说“我尽力了”。无法联系到他的前同事Jessen发表评论。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。