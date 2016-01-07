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中国财经 | 2016年 1月 7日 星期四 09:45 BJT

兴业银行发行26.46亿元绿色信贷资产支持证券 为今年国内首单

路透北京1月7日 - 《金融时报》周四报导，中国兴业银行(601166.SS)成功发行2016年国内首单绿色信贷资产支持证券，总金额为26.457亿元人民币，并获2.5倍超额认购。

报导引述兴业银行投资银行部总经理戴晓渊称，该单绿色金融信贷资产支持证券基础资产池来自29个借款人的42笔贷款，覆盖污染治理、节能改造、资源循环利用等节能环保领域，项目投向符合中国人民银行近期发布的《绿色债券支持项目目录》和银监会关于绿色信贷统计相关标准的要求。

报导称，兴业银行已将绿色金融列为集团七大核心业务群之一。截至2015年末，兴业银行绿色金融融资余额为3941.95亿元，较年初新增982.01亿元。

中国央行上月公告称，将通过再贷款、财政贴息、担保等机制来引导商业银行支持绿色信贷；发展绿色股票指数与相关产品，推动绿色信贷资产证券化。（完）

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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