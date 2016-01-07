兴业银行发行26.46亿元绿色信贷资产支持证券 为今年国内首单

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 《金融时报》周四报导，中国兴业银行(601166.SS)成功发行2016年国内首单绿色信贷资产支持证券，总金额为26.457亿元人民币，并获2.5倍超额认购。
报导引述兴业银行投资银行部总经理戴晓渊称，该单绿色金融信贷资产支持证券基础资产池来自29个借款人的42笔贷款，覆盖污染治理、节能改造、资源循环利用等节能环保领域，项目投向符合中国人民银行近期发布的《绿色债券支持项目目录》和银监会关于绿色信贷统计相关标准的要求。
报导称，兴业银行已将绿色金融列为集团七大核心业务群之一。截至2015年末，兴业银行绿色金融融资余额为3941.95亿元，较年初新增982.01亿元。
中国央行上月公告称，将通过再贷款、财政贴息、担保等机制来引导商业银行支持绿色信贷；发展绿色股票指数与相关产品，推动绿色信贷资产证券化。（完）
(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。