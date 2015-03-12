兴业银行称尚未直接收购华福证券 需等待相关政策明确

路透上海3月12日 - 近期成为银行收购券商传闻主角的中国兴业银行(601166.SS)周四公告称，目前公司没有直接收购或控股华福证券，仅是控股子公司兴业国际信托公司持有其少量股权。待相关监管政策明确后，兴业银行将研究具体方案，推动公司综合经营发展战略。

公告指出，公司关注到监管部门有关发言精神，也注意到并未公布该项政策研究的明确时间安排。公司将密切关注这一事项的进展，待相关政策明确后，将积极研究贯彻落实的具体方案，切实推动公司综合化经营发展战略。

目前兴业国际信托持有华福证券4.35%股权。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，目前证监会正在现行法律框架下，研究证券期货业务牌照管理制度，以及商业银行等其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排，相关研究工作正在进行中，并需履行必要程序。有关政策的公布实施尚无明确时间表。

华福证券是福建省属全资国有金融机构，注册资本5.5亿元人民币，在全国开设67家营业部，而兴业银行第一大股东为福建省财政厅。

兴业银行周三收报14.57元，涨2.25%；周一该股曾因收购传闻大涨8.72%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。