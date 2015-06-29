兴业银行成立具独立法人资格研究机构 为国内银行业首家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月29日 - 中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周日宣布成立具有独立法人资格的研究机构--兴业经济研究咨询股份有限公司。这是中国银行业内首家采用公司化方式发起设立，并按照市场化机制独立运作的专业研究机构。
该行新闻稿表示，兴业研究公司由兴业银行集团成员单位出资设立，研究领域包括宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等；兴业银行副行长蒋云明将出任该公司董事长。
“兴业银行打算把研究的力量整合，把它市场化运作，为银行长远发展提供智慧支持。这方面的研究不局限于宏观，还要考虑到微观以及现有数据资产的整理、挖掘和运用。”该行行长李仁杰表示。
此前银监会官员在2014年银监会年报发布会上表示，将积极推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革。
兴业银行介绍，截至2014年末，其银银平台累计签约客户575家，上线客户474家，连接银行网点超3.4万个。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。