兴业银行拟发行二级资本债300亿 同时投资设立互联网金融公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月25日 - 中国上市商业银行--兴业银行(601166.SS) 周五公告称，该行董事会会议已同意发行300亿元人民币减记型合格二级资本债的议案，该债券期限不少于五年，募集资金将用于补充二级资本。
公告显示，该议案还需10月份召开的股东大会同意，有效期至明年年底。
公告同时显示，董事会同意投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司，由其间接控股的兴业财富资产管理有限公司持股51%，兴业数字金融信息服务股份有限公司员工持股平台（合伙企业形式）持股19%，其他股东包括上市公司高伟达(300465.SZ) 、新大陆(000997.SZ) 等。
该公司业务主要包括互联网金融资产交易服务，金融产品的研究开发等，注册资本5亿元人民币，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴金融片区。
兴业银行周四收报14.24元/股，最近一个月上涨近10%。(完)
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(发稿 徐永 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。