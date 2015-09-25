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中国财经 | 2015年 9月 25日 星期五 09:29 BJT

兴业银行拟发行二级资本债300亿 同时投资设立互联网金融公司

路透上海9月25日 - 中国上市商业银行--兴业银行(601166.SS) 周五公告称，该行董事会会议已同意发行300亿元人民币减记型合格二级资本债的议案，该债券期限不少于五年，募集资金将用于补充二级资本。

公告显示，该议案还需10月份召开的股东大会同意，有效期至明年年底。

公告同时显示，董事会同意投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司，由其间接控股的兴业财富资产管理有限公司持股51%，兴业数字金融信息服务股份有限公司员工持股平台（合伙企业形式）持股19%，其他股东包括上市公司高伟达(300465.SZ) 、新大陆(000997.SZ) 等。

该公司业务主要包括互联网金融资产交易服务，金融产品的研究开发等，注册资本5亿元人民币，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴金融片区。

兴业银行周四收报14.24元/股，最近一个月上涨近10%。(完)

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(发稿 徐永 审校 曾祥进)

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