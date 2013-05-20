中金：今年中国GDP预计增长7.7% 结构失衡制约增长

路透北京5月20日 - 投资银行中金公司最新报告称，结构的失衡制约了当前中国经济增速回升，宏观经济政策更多强调结构调整和风险释放，短期难有较大力度刺激措施，因而判断未来几个季度经济增长难明显回升，将其对今年GDP(国内生产总值)增长的预估自7.9%下调至7.7%。

中金提及的结构失衡主要指，房地产泡沫和地方融资平台的扩张，没有对实体经济增长起到拉动作用，反而对私人部门的需求构成挤压，并部分体现在货币条件的不平衡上，即其他实体部门面临的实际利率过高。

“面临结构性矛盾突出的问题，总量政策的逆周期操作的空间有限，宏观经济政策更多强调结构调整和风险释放，短期内难有较大力度的刺激经济政策。”中金首席经济学家彭文生等在报告中表示。

尽管最新经济尚未明显逊于预期，但中金对经济前景并不乐观。报告指出，在供给方面，综合发电量、货运等其它数据，经济活动增长势头较弱；需求方面，若扣除金银珠宝销售，消费需求增长明升暗降，固定资产投资和库存投资双双放缓，出口水分也将逐步挤出。

中金称，房地产和地方政府融资平台的资金需求抬高了其他实体经济部门的融资成本，目前中国企业所面对的实际利率（用名义贷款利率减去PPI 通胀率计算）接近9%，已经高于当前实际GDP同比增速。

“如此高的实际利率，抑制了企业的固定资产投资和存货投资的增长，这可能是经济增长并没有受益于相对宽松的货币条件的主要原因。”报告称。

但是在政策上，降低利率并不能解决结构性的问题，反而会增加房地产的投资性需求，并放大过去累积的信用扩张的风险。中金判断，由于当前经济主要问题集中于结构失衡，所以短期宏观政策出台大力度的刺激需求的措施的可能性小。

在当前多重矛盾交织的情况下，总量政策的逆周期操作需要在试图抹平短周期波动和防范中长期风险方面取得平衡。近期中央政府的一些政策宣导也反映了这一政策走向。

中金并在报告中将中国二季度GDP增速预测由此前的7.9%下调至7.7%，与一季度持平。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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