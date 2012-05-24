中投考虑最多买入20亿美元的阿里巴巴股权-消息

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港4月24日电---消息人士向路透表示,中国主权财富基金--中国投资公司CIC.UL洽购阿里巴巴集团ALIAB.UL最多20亿美元股权的谈判已进入後期阶段,而阿里巴巴集团正寻求获得用於从雅虎(YHOO.O)回购股权所需的最後一部分资金.
雅虎与阿里巴巴上周达成协议,後者将以71亿美元回购雅虎所持其20%的股权,这起交易对阿里巴巴的估值达350亿美元.
阿里巴巴正在通过发行优先股、银行贷款及出售股权给现有股东--新加坡国有投资机构淡马锡控股TEM.UL及DST Global等的方式,筹措当中的46亿美元.若获得另外的25亿美元现金,阿里巴巴将能完成这笔71亿美元的股权回购.
直接接触此事的消息人士表示,中投购买20亿美元阿里巴巴股权,将会协助该公司获得回购雅虎持股所需的所有融资.
消息人士指出,阿里巴巴亦在与多家私募股权投资公司洽商,他们预计将协助其筹措剩余的5亿美元资金,这些公司包括贝恩资本(Bain Capital)、黑石集团(百仕通)及弘毅投资.
该消息人士不愿具名,因这些讨论是在私下进行.阿里巴巴、黑石集团、中国投资公司及弘毅投资均不愿置评.无法立即联络上贝恩资本置评.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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