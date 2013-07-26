中投称正在与阿里巴巴接触--人民网

路透北京7月26日--人民网周五援引中投负责人表示，中投公司团队正在与电子商务集团--阿里巴巴接触，但目前还没有进一步的消息。

该网站援引中投公司公关外事部副总监刘芳玉在中投年报发布会现场的话称，中投公司的项目团队正在与阿里巴巴接触，目前还没有进一步的消息。

此前中投公司公布2012年年报显示，该公司去年净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。

阿里巴巴首次公开发行(IPO)为继Facebook之后最值得期待的上市交易，受到了律师、银行家以及潜在投资者的强烈关注。一些人士称，是项IPO的规模可能超过150亿美元。 (完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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