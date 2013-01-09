中投等三家基金竞购澳洲乳品企业VDL股权--报导

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透墨尔本1月10日 - 澳洲报纸The Australian周四报导称,包括中国投资公司(CIC)在内的三家大型基金正竞购澳洲乳制品企业Van Diemen's Land(VDL)的部分股权.
报导称,中投高管将于2月访问塔斯马尼亚州(Tasmania),与VDL进行谈判.后者正寻求筹资1.8亿澳元(1.89亿美元)以扩大牛奶生产.该报导没有提及消息来源.
根据报导,VDL执行长Michael Guerin表示,三家大型基金已经获准查看该公司账目,但未证实其中是否包括中投.
Guerin称,预计今年中期前签署协议,并预计澳洲外资投资审核局(FIRB)不会反对.
华尔街日报此前曾报导,中投计划投资于全球最大乳品企业新西兰Fonterra发起的一支基金.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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