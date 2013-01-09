中投等三家基金竞购澳洲乳品企业VDL股权--报导

路透墨尔本1月10日 - 澳洲报纸The Australian周四报导称,包括中国投资公司(CIC)在内的三家大型基金正竞购澳洲乳制品企业Van Diemen's Land(VDL)的部分股权.

报导称,中投高管将于2月访问塔斯马尼亚州(Tasmania),与VDL进行谈判.后者正寻求筹资1.8亿澳元(1.89亿美元)以扩大牛奶生产.该报导没有提及消息来源.

根据报导,VDL执行长Michael Guerin表示,三家大型基金已经获准查看该公司账目,但未证实其中是否包括中投.

Guerin称,预计今年中期前签署协议,并预计澳洲外资投资审核局(FIRB)不会反对.

华尔街日报此前曾报导,中投计划投资于全球最大乳品企业新西兰Fonterra发起的一支基金.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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