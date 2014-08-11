中投与中航联合洽购爱尔兰飞机租赁公司Avolon--消息

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透纽约8月11日 - 据熟悉情况的消息人士表示，管理着6,530亿美元资产的中国主权财富基金--中国投资有限责任公司正在洽购爱尔兰飞机租赁公司Avolon，包括债务在内企业估值为40-50亿美元。
一位消息人士称，中投公司与中国航空工业集团公司联合求购Avolon。Avolon是一家向航空公司和飞机投资者提供租赁和租赁管理服务的公司。
消息人士周一透露，中投公司和中航工业过去几个月一直在研究对Avolon的潜在收购事宜，但若要达成交易，还需数月。由于该谈判保密，消息人士要求匿名。
消息人士称，私募股权基金所有的Avolon股权估值约为25亿美元。包括债务在内，这笔交易对该企业的估值可能为40-50亿美元。
与中投公司进行并购谈判的同时，Avolon还在寻求首次公开发行(IPO)，押注渴求收益的投资者会维持近期飞机融资的兴旺局面。市场对空中旅行的需求日益增长，受到投资者的关注。
中投公司的收购兴趣凸显出亚洲买家对飞机资产的强烈需求，与此同时亚洲地区已经成为全球增长最快的市场。
中国是全球最大的飞机买家之一。随着中国航空业者致力于服务国内不断增多的商务与休闲旅游者，目前他们在全球航空产业中也发挥着越来越大的作用。
另一家中资财团在2012年曾出价洽购美国国际集团(AIG)(AIG.N)旗下的飞机租赁分支--国际租赁金融公司(ILFC)，但未能如愿。AIG最终于2013年12月把这项业务卖给了AerCap Holdings NV(AER.N)。
Avolon一直在与摩根士丹利(MS.N)和摩根大通(JPM.N)就可能的出售或IPO展开合作。Avolon的后盾是私募股权公司Cinven、CVC Capital Partners、Oak Hill Capital Partners以及新加坡主权财富基金。
路透暂时未能联系到中投公司与中航工业的代表发表评论。Avolon、Cinven和Oak Hill没有回应置评请求。CVC则拒绝置评。
第一财经日报周五报导称，中投公司正与中航工业联手洽购Avolon，交易价值约120亿欧元(160亿美元)。
Avolon自2010年5月成立以来，已经筹集到72亿美元资本。该公司旗下拥有超过190架飞机，向27个国家的46家客户提供服务。
Avolon的飞机大多是波音(BA.N)和空中客车(Airbus)(AIR.PA)生产的机龄较短且节省燃油的单通道飞机。该公司在2013年向客户交付了34架飞机，价值超过20亿美元。(完)
(编译 杜明霞/徐文焰；审校 张涛)
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