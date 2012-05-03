中投与比利时等共设专投欧洲企业的基金--财新

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
路透上海5月3日电---据财新网报导,中国主权财富基金--中国投资有限公司、比利时联邦控股和投资公司以及A CAPITAL(亚欧联合资本)周四宣布将共同设立一支专门投资於欧洲领先企业的基金,以促进这些欧洲企业在中国市场的成长.
报导指出,该基金的投资目标是业绩优良、年销售额在1亿欧元以上、并在中国有强劲增长潜力的欧洲中型资本企业.基金将首先投资於拥有优秀品牌、先进技术和分销渠道的欧洲企业,还将邀请中国的民营或国营企业作为共同战略投资者.
中投董事长楼继伟表示,该项投资将拓展中投投资欧洲领先企业的渠道,符合中投寻找对欧洲市场领导企业长期投资机会的战略.
此前曾有消息人士透露,中投公司将携手全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)创建一支合资基金.
比利时联邦控股和投资公司创立於2006年11月,为比利时联邦政府全资所有,管理比利时政府所持的企业股份,和政府在特别项目上进行合作.
而A CAPITAL是一只中国海外投资私募基金,基金将投资於在中国有重大增长潜力的欧洲领导企业,例如2010年其帮助复星国际(0656.HK)收购地中海俱乐部CMIP.PA7.1%股权,并进行了共同投资.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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