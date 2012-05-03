中投与比利时等共设专投欧洲企业的基金--财新

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透上海5月3日电---据财新网报导,中国主权财富基金--中国投资有限公司、比利时联邦控股和投资公司以及A CAPITAL(亚欧联合资本)周四宣布将共同设立一支专门投资於欧洲领先企业的基金,以促进这些欧洲企业在中国市场的成长.
报导指出,该基金的投资目标是业绩优良、年销售额在1亿欧元以上、并在中国有强劲增长潜力的欧洲中型资本企业.基金将首先投资於拥有优秀品牌、先进技术和分销渠道的欧洲企业,还将邀请中国的民营或国营企业作为共同战略投资者.
中投董事长楼继伟表示,该项投资将拓展中投投资欧洲领先企业的渠道,符合中投寻找对欧洲市场领导企业长期投资机会的战略.
此前曾有消息人士透露,中投公司将携手全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)创建一支合资基金.
比利时联邦控股和投资公司创立於2006年11月,为比利时联邦政府全资所有,管理比利时政府所持的企业股份,和政府在特别项目上进行合作.
而A CAPITAL是一只中国海外投资私募基金,基金将投资於在中国有重大增长潜力的欧洲领导企业,例如2010年其帮助复星国际(0656.HK)收购地中海俱乐部CMIP.PA7.1%股权,并进行了共同投资.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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