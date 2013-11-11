中投将在伦敦地产市场再显身手--FT

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透11月10日 -金融时报(FT)援引消息人士话称，中国投资有限责任公司将以约8亿英镑收购美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)持有的伦敦西部办公楼Chiswick Park。
金融时报表示，目前正处于深入谈判阶段，可能将在11月底前达成协议。
该报称，如果收购成功，这将是中投继去年收购德意志银行在伦敦金融城总部后，第二次在英国地产市场进行收购。
地产一直是黑石集团在金融方面成功的主要推动力，它一直积极出售地产资产或将其上市。该集团拥有的购物中心运营企业BrixmorProperty Group Inc，就在上月的首次公开上市(IPO)中筹资8.25亿美元。
Chiswick Park占地33英亩，其将办公场地出租给高通(QCOM.O)、 Tullow Oil Plc(TLW.L)和Ranbaxy (RANB.NS)等企业。
黑石集团拒绝就此事发表评论；在非上班时间，无法联系到中投。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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