中投将在伦敦地产市场再显身手--FT

路透11月10日 -金融时报(FT)援引消息人士话称，中国投资有限责任公司将以约8亿英镑收购美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)持有的伦敦西部办公楼Chiswick Park。

金融时报表示，目前正处于深入谈判阶段，可能将在11月底前达成协议。

该报称，如果收购成功，这将是中投继去年收购德意志银行在伦敦金融城总部后，第二次在英国地产市场进行收购。

地产一直是黑石集团在金融方面成功的主要推动力，它一直积极出售地产资产或将其上市。该集团拥有的购物中心运营企业BrixmorProperty Group Inc，就在上月的首次公开上市(IPO)中筹资8.25亿美元。

Chiswick Park占地33英亩，其将办公场地出租给高通(QCOM.O)、 Tullow Oil Plc(TLW.L)和Ranbaxy (RANB.NS)等企业。

黑石集团拒绝就此事发表评论；在非上班时间，无法联系到中投。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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