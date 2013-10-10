中投与印尼煤企达成13亿美元债转股协议

路透新加坡10月9日 - 中国主权财富基金--中国投资公司已同意把印尼Bumi Resources(BUMI.JK)所欠中投的13亿美元债务转成对该公司以及几家下属企业的股权。Bumi Resources是亚洲最大的热能煤出口商。

一名知情人士表示，因为这家亏损的矿商财务状况恶化，此前中投一直不愿同意债转股。

Bumi Resources称，2009年从中投获取的19亿美元贷款，其中有13亿美元贷款尚未归还，这部分贷款将置换成以下资产：Bumi Resources对子公司Bumi Resources Mineral(BRMS.JK) 87%持股中的42%股权、印尼最大煤矿Kaltim Prima Coal的股权和其他资产，以及不超过1.5亿美元的Bumi Resources新股。

利息和偿还费用所产生的额外债务，将以市场价格转换成三年期贷款，不过Bumi Resources没有公布这笔贷款的规模。

中投发言人拒绝对此置评。Bumi表示交易将在年底前结束。(完)

(编译 田建华; 审校 王翔琼/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。