中投公司在加拿大对资源领域最感兴趣--高层

路透上海10月19日电---中国主权财富基金--中国投资有限责任公司CIC.UL多伦多办事处首席代表徐秉清表示,由於加拿大矿产和石油资源丰富,中投公司对加拿大的投资最感兴趣的是资源领域.

中国证券报周五引述他并表示,除了资源领域,中投公司也关注基建项目,一方面很多基建项目都与资源开采有关,最重要的是这些项目能够提供稳定的回报.中投公司对於其他所有的领域也都持开放的态度,包括制造业、科技和房地产.

他说,对於长期投资者而言,资源股的投资的确与经济周期相关,但不是最重要的.资源是不可再生的,目前发现的新矿与老矿相比,要麽开采成本更高,要麽品质更差.与此同时,发展中国家,特别是金砖四国的需求持续上升.

目前而言,徐秉清认为市场上还有投资机会,但已经不像2008年那麽容易了.在2008年,别的公司都缺钱,而中投公司有钱,可以精挑细选.现在的区别是,市场上已经没有了资金流动性问题,很多公司,特别是资源类企业都有充沛的资金.在机会出现时,会遇到很多竞争,还必须快速做出决定.特别是由投资银行推荐的项目,竞争会更加激烈.

"现在中投公司更倾向於自己寻找机会,在早期发现投资标的,"他说.

徐秉清曾担任加拿大宏利金融(Manulife)的首席投资官及多伦多大学资产管理公司主席,在2008年受邀加入中投公司担任首席投资官特别顾问後,他帮助中投公司在加拿大完成了多笔矿产和资源领域的投资,例如2009年7月,中投以约15亿美元入股加拿大泰克资源(Teck Resources)TCKb.TO,持股比例约17.2%.

中投公司是全球最大的主权财富基金之一,初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成,其总资产在2011年上升至4,820亿美元.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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