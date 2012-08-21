（更正）中投和新加坡GIC向Cheniere工厂投资10亿美元--消息

(更正:因译文有误,标题中的"新加坡CIC"改为"新加坡GIC")

路透香港8月21日电---一位熟知情况的消息人士周二对路透表示,中国投资公司和新加坡政府投资公司(GIC)向美国Cheniere Energy Partners Ltd(CQP.A)旗下计划中的液化天然气(LNG)出口厂已分别投资约5亿美元.

总部位於休斯敦的Cheniere已获得监管机构批准,建设30年来美国首个LNG出口厂.该公司一直在寻求资金以开始建设.

今年5月,新加坡国有投资机构淡马锡控股和亚洲私募股权投资公司RRJ Capital同意向Cheniere Energy投资4.68亿美元.

美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)是Cheniere的早期支持者之一,2月时其同意向後者投资20亿美元.

最先报导这一投资项目的金融时报称,黑石集团就该交易担任中国投资公司的顾问.

中国投资公司一位发言人拒绝发表评论,另外还不能立即联系到黑石集团和新加坡政府投资公司,让他们发表评论.上述消息人士拒绝透露身份,因该交易的细节尚未公布.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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