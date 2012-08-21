（更正）中投和新加坡GIC向Cheniere工厂投资10亿美元--消息

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
(更正:因译文有误,标题中的"新加坡CIC"改为"新加坡GIC")
路透香港8月21日电---一位熟知情况的消息人士周二对路透表示,中国投资公司和新加坡政府投资公司(GIC)向美国Cheniere Energy Partners Ltd(CQP.A)旗下计划中的液化天然气(LNG)出口厂已分别投资约5亿美元.
总部位於休斯敦的Cheniere已获得监管机构批准,建设30年来美国首个LNG出口厂.该公司一直在寻求资金以开始建设.
今年5月,新加坡国有投资机构淡马锡控股和亚洲私募股权投资公司RRJ Capital同意向Cheniere Energy投资4.68亿美元.
美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)是Cheniere的早期支持者之一,2月时其同意向後者投资20亿美元.
最先报导这一投资项目的金融时报称,黑石集团就该交易担任中国投资公司的顾问.
中国投资公司一位发言人拒绝发表评论,另外还不能立即联系到黑石集团和新加坡政府投资公司,让他们发表评论.上述消息人士拒绝透露身份,因该交易的细节尚未公布.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。