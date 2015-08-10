2015年中国固定资产投资增速料达12%左右--国家信息中心

路透北京8月10日 - 中国官方研究机构--国家信息中心发布报告认为，2015年中国固定资产投资增速有望达到12%左右，仍将延续制造业和房地产开发投资低增速、基础设施投资高增速的格局；而随着促消费政策的发力，下半年社会消费品零售总额增速料企稳回升，全年增速将达到10.7%。

周一刊登在中国证券报的该报告并称，下半年投资重大工程包扩围、稳增长政策落实审计、盘活存量财政资金、放松城投公司债券发行条件、房地产市场回暖、金融服务实体经济能力增强等将促使投资趋稳。

报告并建议，加快推进重点项目建设，加快推进PPP模式，降低长期融资成本，深化投资审批制度改革。

消费方面，该中心认为，国内消费在4月份达到近期低点后稳步走高，季节调整后环比增速连续三个月回升，消费需求显露出弱企稳的态势。

“但与2014年情况相比，社会消费品零售总额环比增速、实际同比增速和累计名义增速都明显下了一个台阶，表明消费需求随经济增速的回落而减速。”报告称。

报告预计，下半年阻碍消费潜力释放的因素主要有国内消费市场供求不匹配以及信用消费发展滞后于消费需求升级等；但由于居民收入增速仍然高于GDP增速，加上一系列促进消费政策持续发力，消费保持稳定增长的条件依然存在。

报告还建议调整棚户区改造方式。报告认为，在房地产市场调整仍未结束、库存较大的背景下，政府不宜在棚户区改造上继续大量新建住房，应采取货币化安置方式，为拆迁户提供多样化选择，减轻政府压力，同时加快拆迁进度，避免后续费用多、安置成本高等问题。

该中心7月曾发布报告预计，下半年，中国外贸、内需和投资均呈向好趋势，改革红利不断释放，加之基数较低等因素，宏观经济将呈现出小幅回稳态势，预计2015年下半年和全年中国的国内生产总值（GDP）均将增长7.0%左右，CPI将上涨1.6%左右。

国家统计局此前公布的数据显示，1-6月全国固定资产投资同比增长11.4%，增速分别较上年同期和全年放缓5.9和4.3个百分点，回落明显，但近期趋稳；此外，前六个月单月社会消费品零售总额同比增速先降后升，6月份为同比增长10.6%，高于4月份创下的年内低点10.0%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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