独家：中投董事长楼继伟或担任中国下任财长--消息

2011年9月6日发布的中国现任财政部长谢旭人(左)和现任中投董事长楼继伟的合成图片。 REUTERS/Yuriko Nakao (左), and Bobby Yip

记者 林洸耀/杜纳德 编译 李春喜

路透北京1月10日电---据两位独立消息人士透露,中国投资有限责任公司(CIC)现任董事长楼继伟有望成为中国下一任财政部长,这可能是2013年中国领导层全面调整的一部分.

楼继伟现年61岁,担任中国总规模4,100亿美元主权财富基金中投公司的董事长.两位消息人士称,他可能接替现任财政部长谢旭人.为了避免政治影响,两位消息人士要求匿名.

"楼继伟将卸任中投公司的董事长职位.他将到财政部就职,"一位与最高领导层有联系的消息人士告诉路透.该消息被另一位接近财政部的消息人士确认.

这次人事调整是中国共产党领导层权力交接的一部分,国家主席胡锦涛和总理温家宝将把权力交接给新一代领导人.

若获得提拔,楼继伟执掌财政部後将处於解决中国10.7万亿元人民币(1.7万亿美元)地方政府债务的风口浪尖.中国地方政府债的产生,是全球金融危机期间中国经济刺激政策的结果.

中投公司在接到路透电话时拒绝置评;财政部未就此事发表评论.

**就职时间仍不确定**

楼继伟到财政部就职的时间目前还不清楚,但最早可能在10月左右,届时谢旭人将达到部长的法定退休年龄65岁;也有可能在2013年3月,届时各部委领导人将进行改组.

楼继伟去年曾为支持改革的刊物《比较》撰文,阐述他对於中国亟待进行的金融和经济改革的看法.

改革领域涉及个人所得税、中央和地方政府的财政关系,以及人民币资本帐可兑换.

一位资深的金融界消息人士称,若最後一刻不发生变化,中投现任总经理高西庆可能接替楼继伟担任中投董事长.高西庆现年58岁,毕业於美国杜克大学,律师出身.该名消息人士也要求匿名.

楼继伟最初曾被暗示将领导一个新的部级机构,该机构将管理中国的国有银行和非银行金融机构,包括券商、保险业者、信托公司和基金等.

据财新媒体旗下新世纪杂志去年12月报导,成立一个金融界国资委的提议已经搁置.

从电脑程序员转变为经济学者的楼继伟,曾任财政部副部长,後来被提拔负责管理中投公司.

楼继伟虽然没有在央行工作的经历,但根据官方简历,他曾与现任央行行长周小川合著过一些有关经济改革方面的书籍和论文.他还爱好高尔夫球.

楼继伟出生於1950年12月24日,少年时因为文化大革命中断学业.他当过五年兵,期间自学了数学,1973年他开始在北京的一家大型钢铁厂担任电脑程序员.

他曾在清华大学就读,专业是计算机.後来楼继伟在政府智库--中国社科院获得经济学硕士学位.(完)

--译文审校 沈以文

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