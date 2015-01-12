上证50ETF期权引入将提升蓝筹活跃度 关注低估值蓝筹--中金

路透上海1月12日 - 中国知名投行中金公司周一发布最新简评，上证50ETF期权即将于2月9日试点推出，将提升蓝筹股活跃度，建议关注低估值蓝筹股及券商板块。

报告还指出，近期业绩期将近，在2014年滞涨甚至调整的白马成长股值得关注，包括大市值医药、食品饮料、及部分相对低估值消费个股。

中国证监会上周五宣布，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。期权品种的推出，极大的丰富了量化投资策略种类，为投资者提供了多样化的投资和风险管理工具。

以下是中金公司简评原文：

上证50ETF期权的引入是继股指期货和融资融券之后，又一项重量级新产品的引入。证监会周五的新闻发布会涉及的内容较多，表明资本市场多方面的改革都在逐步推进。个股期权、跨境ETF的T+0交易方式、深港通的潜在开通、注册制的推进，等等，都意味着中国资本市场在逐步丰富产品层次、完善交易制度、逐步开放。上交所发布了个股期权的相关正式文件，表明个股期权的引入越来越近。

这次上证50ETF期权的率先登场，延续中国监管层对于创新一贯的渐进主义和逐步推进的方式。尽管如此，这些现行创新的推出，将如打开的潘多拉盒子，不断倒逼和促进中国市场机制向成熟市场迈进、促进市场机制的完善，可以预见市场创新的步伐会加快。下一步值得重点关注的是注册制的推进。

提升正股交易活跃度，中期对市场的影响偏中性。上交所在12月初就发布了个股期权相关文件征求意见稿，因此此次ETF期权的引入大体也符合预期。我们认为个股期权的引入将丰富市场的交易策略和方式，促进产品创新，完善市场价格发现功能，提高市场交易活跃度。

具体到上证50ETF期权，我们认为这将提高对应指数标的成分股的交易活跃度，对于纠正股票估值偏差有一定的帮助。但对个股基本面几乎无影响，因此从中期来看，对市场的影响偏中性。我们将在随后的研究中进一步在国际对比的基础上挖掘期权引入对于A股市场的具体影响。

对券商是利多。考虑到目前A股目前依然是散户为主的市场，个股期权的引入将增加券商的收入。同时，从中期来看，个股期权的引入将极大促进券商的产品创新。股指期货和融资融券等创新的引入，虽然只有几年的时间，但已经在很大程度上促进了券商业务范围的拓展和创新。我们相信，个股期权的引入必将加速这一趋势。

预计期权交易将经历逐步活跃的过程。个股期权作为一项新的产品在A股市场引入，将有一个逐步被接受的过程。初期可以参与的投资者只是50万以上资产的投资者（50万以上的自然人账户约220万个），并且还有其他的附加条件（具有融资融券的经验等，目前融资融券客户数约300万），预计初期参与的并非所有投资者，期权交易的活跃度将随着时间推移逐步提升。

继续关注蓝筹，业绩期将近，关注业绩稳定、估值不贵的白马成长股。上证指数自去年下半年以来连续上涨，目前离在2009年创下的阶段性高点只有一步之遥。市场的快速上涨累积了获利的压力，市场的波动将加大，近期市场走势已经初步反应这一点。但中国政策放松大势未改，全方位的改革在持续，之前对于蓝筹股比较悲观的预期还有进一步修正的空间，因此我们维持对市场中期乐观的看法，市场阶段性的波动将创造入场的机会，低估值蓝筹依然是值得关注的重点。

另外，近期业绩期将近，在2014年滞涨甚至调整的白马成长股值得关注，包括大市值医药、食品饮料、及部分相对低估值消费个股。具体个股可以参考中金策略模拟组合。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。