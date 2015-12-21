中投首席投资官称考虑向德国投资--德国商报

路透法兰克福12月20日 - 中国主权财富基金中国投资有限责任公司首席投资官李克平接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，中投正考虑向德国投资。

“我们在考虑各种目标，”李克平接受该报采访时表示；他还担任中投副董事长兼总经理。这篇采访的摘录于周日发表。

李克平说，中投对与德国“工业4.0”相关的企业尤其感兴趣。该计划由德国政府发起，得到了工程、电子和高科技行业游说组织的支持，其目的是解决工人技能、数据传送标准和数据安全等方面的问题。中投管理着大约7,500亿美元的国家外汇储备。

李克平说，中投还密切关注希腊政府资产的出售，但并未详述。

中国政府在2007年成立中投来帮助提高外汇储备回报，中国外储截至3月底为3.73万亿美元。中投至少四分之一的资产投资于海外。

李克平还试图打消外界对中国领导层将对欧洲持股过多插手的顾虑。“我们的目标不是直接控制我们投资的企业，”他说，并称中投主要计划持有少数股权。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰) nL3S1490RQ