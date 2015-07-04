中投公司去年增股减债 海外直投公司初期注资50亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月3日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周五称，去年小幅增加股票配置比例，降低了国债配置比例，积极推进长期资产投资。今年初成立了中投海外直投公司。
中投公司新闻发言人刘芳玉表示，中投海外直投公司初期注资规模为50亿美元，将专注于开展直接投资和多双边基金管理，未来可通过多种资金补充方式扩大资金规模。
她在中投年报新闻发布会上称，2014年中投公司基于市场研判与组合特性，降低了新兴市场债券、美国通胀挂钩债和流动性大宗商品敞口，同时增仓发达国家股票。
同时优化简化公开市场组合架构，进一步提升了公开市场投资的精细化水平，并积极推进长期投资，注重增加稳定收益类实物资产，同时审慎开展现有项目的投后管理，对部分项目择机进行了重组或退出。
公开市场投资方面，中投公司继续优化委托投资策略，着重强化自营投资，组建了量化投资团队并开展了相关系统建设。长期资产投资方面，不断提升项目搜寻和管理能力，努力搭建全产业链投资平台。
中投公司注重增加稳定收益类实物资产，继续跟踪发达国家成熟资产，关注新兴市场基础设施领域，包括绿地类项目的优质投资机会。
中投公司在基金投资方面进一步优化泛行业基金组合，共投、跟投项目数量与金额均有显着提升，并对所有已投项目进行密切跟踪，以项目为单位制定投后管理方案，根据市场环境与项目变化调整方案与处置策略。
她并表示，中投公司注重强化投资支持能力，积极探索投研合作模式，并推进期货通道和敞口管理平台建设，探索符合公司业务的再平衡模式，完善长期资产替代组合流动性管理机制，建立交易执行基准。
值得指出的是，中投公司高度重视声誉风险的防范与管理工作。在投资项目与合作伙伴的选择中，公司始终将声誉风险作为决策的重要考量因素。
截至2014年12月31日，中投公司境外投资组合中，公开市场股票和长期资产的占比继续居于前两位，分别为44.1%和26.2%；余下固定收益、绝对收益和现金产品的占比分别为14.6%、11.5%和3.6%。
在公开市场股票中，美国股票、非美发达股票和新兴股票的占比分别为45.6%、33.5%和20.9%。从公开市场股票的行业分布来看，金融占比仍然最大，达22.6%；占比在10%以上的行业还有可选消费品（14.3%）、信息科技（12.0%）、必需消费品（10.8%）和工业（10.2%）。
中投网站公布年报显示,2014年该公司境外投资业务收获了5.47%的净投资收益率，自成立以来累计年化净收益率为5.66%，境外组合增值超过600亿美元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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