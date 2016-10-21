中国主权财富基金中投公司向德国住宅市场投入巨资--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透法兰克福10月21日 - 据接近交易的消息人士周五透露，中国主权财富基金中国投资有限责任公司已在德国住宅地产领域进行大笔投资，成为最近中资集团在德国一系列收购活动的最新动作。
德国房地产集团BGP发表声明称，该公司已作价(包括债务在内)逾11亿欧元(12亿美元)售出，摩根士丹利房地产投资业务(MSREF)提供顾问服务。
据两位接近交易的消息人士称，涉及该交易的多数资金都来自中投公司。
由于不在正常营业时间段，路透未立即联系到中投公司进行评论。
今年中资企业在德国掀起收购热潮，备受瞩目。但收购BGP，还是中国对德国住房市场的第一笔重大投资。
中投公司及其联合投资人击败德国地产集团Vonovia (VNAn.DE)和Deutsche Wohnen (DWNG.DE)，赢得对BGP的竞标。目前已考虑将BGP退上作为其中一个剥离方案。
该交易卖方的顾问服务由Lazard负责提供。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。