中国主权财富基金中投公司向德国住宅市场投入巨资--消息

路透法兰克福10月21日 - 据接近交易的消息人士周五透露，中国主权财富基金中国投资有限责任公司已在德国住宅地产领域进行大笔投资，成为最近中资集团在德国一系列收购活动的最新动作。

德国房地产集团BGP发表声明称，该公司已作价(包括债务在内)逾11亿欧元(12亿美元)售出，摩根士丹利房地产投资业务(MSREF)提供顾问服务。

据两位接近交易的消息人士称，涉及该交易的多数资金都来自中投公司。

由于不在正常营业时间段，路透未立即联系到中投公司进行评论。

今年中资企业在德国掀起收购热潮，备受瞩目。但收购BGP，还是中国对德国住房市场的第一笔重大投资。

中投公司及其联合投资人击败德国地产集团Vonovia (VNAn.DE)和Deutsche Wohnen (DWNG.DE)，赢得对BGP的竞标。目前已考虑将BGP退上作为其中一个剥离方案。

该交易卖方的顾问服务由Lazard负责提供。(完)