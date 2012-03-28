中投着眼欧洲 与爱尔兰签署备忘录

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京/都柏林3月27日电---中国主权财富基金--中投公司(CIC)周二同都柏林债务机构签署了一份谅解备忘录,要拓展在爱尔兰的投资机会,不过未能就其可能感兴趣的投资方向给出更多细节.
欧洲一直频频向中国示好希望其能帮助区内几个债务沉重的国家,分析师称,北京4,100亿美元的主权财富基金或将更有兴趣买进爱尔兰资产而非债券.
爱尔兰国库管理局(National Treasury Management,NTMA)只是简短表示,这份备忘录是建立在双方过往对话基础上,将帮助在爱尔兰寻找适宜的投资及共同投资的机会.
爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)在记者会上表示:"NTMA和中投签署协议,将在非常广的范围内发掘投资可能."肯尼目前对华进行为期四天的访问.
最近18个月来,爱尔兰和中国的关系突飞猛进,中国国家副主席习近平上月访问美国、土耳其和爱尔兰,爱尔兰是在欧洲的唯一一站.
"今天签订的备忘录体现了双方紧密的合作关系和共同承诺.这将为我们寻找、评估爱尔兰的潜在投资机会提供宝贵的助益."中投公司董事长楼继伟在声明稿指出.
楼继伟上个月表示,尽管欧洲提出希望中投等投资者投资欧洲政府公债,但中投仍有所顾忌,不过将在基础建设和实质工业项目寻求机会.(here)
中投本月与波兰外国投资机构签订一份协议,可望买进波兰资产;而爱尔兰也打算释出国有资产,上月已公布一份待拍卖的公共事业最後清单.
爱尔兰国有资产管理局(National Asset Management Agency)代表政府正出售数以十亿欧元计的资产.爱尔兰大部分银行的多数股权都握在政府手中.
由於爱尔兰未来12个月内需重回债市,筹措足够资金以便明年退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计画,分析师不排除中国买下爱尔兰债务的可能性,但表示该协议更可能方便其对该国一些资产进行调查.
"比较可能的是评估由国家占主导地位的银行业中,是否有战略资产或替代投资的机会,但很明显,也不排除如果/当NTMA回到初级市场时,投资於爱尔兰政府公债的可能性."都柏林Glas证券在报告中称.
"不管何时何地,中国和爱尔兰就投资达成谅解备忘录都绝对是正面的."(完)
--编译 孙茉莉/张若琪;审校 程琳/王兴亚
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