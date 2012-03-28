中投着眼欧洲 与爱尔兰签署备忘录

路透北京/都柏林3月27日电---中国主权财富基金--中投公司(CIC)周二同都柏林债务机构签署了一份谅解备忘录,要拓展在爱尔兰的投资机会,不过未能就其可能感兴趣的投资方向给出更多细节.

欧洲一直频频向中国示好希望其能帮助区内几个债务沉重的国家,分析师称,北京4,100亿美元的主权财富基金或将更有兴趣买进爱尔兰资产而非债券.

爱尔兰国库管理局(National Treasury Management,NTMA)只是简短表示,这份备忘录是建立在双方过往对话基础上,将帮助在爱尔兰寻找适宜的投资及共同投资的机会.

爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)在记者会上表示:"NTMA和中投签署协议,将在非常广的范围内发掘投资可能."肯尼目前对华进行为期四天的访问.

最近18个月来,爱尔兰和中国的关系突飞猛进,中国国家副主席习近平上月访问美国、土耳其和爱尔兰,爱尔兰是在欧洲的唯一一站.

"今天签订的备忘录体现了双方紧密的合作关系和共同承诺.这将为我们寻找、评估爱尔兰的潜在投资机会提供宝贵的助益."中投公司董事长楼继伟在声明稿指出.

楼继伟上个月表示,尽管欧洲提出希望中投等投资者投资欧洲政府公债,但中投仍有所顾忌,不过将在基础建设和实质工业项目寻求机会.(here)

中投本月与波兰外国投资机构签订一份协议,可望买进波兰资产;而爱尔兰也打算释出国有资产,上月已公布一份待拍卖的公共事业最後清单.

爱尔兰国有资产管理局(National Asset Management Agency)代表政府正出售数以十亿欧元计的资产.爱尔兰大部分银行的多数股权都握在政府手中.

由於爱尔兰未来12个月内需重回债市,筹措足够资金以便明年退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困计画,分析师不排除中国买下爱尔兰债务的可能性,但表示该协议更可能方便其对该国一些资产进行调查.

"比较可能的是评估由国家占主导地位的银行业中,是否有战略资产或替代投资的机会,但很明显,也不排除如果/当NTMA回到初级市场时,投资於爱尔兰政府公债的可能性."都柏林Glas证券在报告中称.

"不管何时何地,中国和爱尔兰就投资达成谅解备忘录都绝对是正面的."(完)

--编译 孙茉莉/张若琪;审校 程琳/王兴亚

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