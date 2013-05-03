中投公司过去五年募资居亚洲榜首--调查

路透香港5月3日 - 据一项调查显示，中国主权基金--中投公司以过去五年募资金额达70亿美元，在亚洲私募股权投资基金中居于榜首；而以香港为总部的鼎晖投资（CDH）则排行第二，第三位为弘毅投资。

Private Equity International(PEI)发表2013年私募股权投资的排行榜，中投公司于过去五年(2008年1月1日至今年4月1日)募集资金达70亿美元，于全球排行第32位。至于亚洲排名第二和三的鼎晖投资及弘毅投资五年的募资额分别为65.1亿美元和62.1亿美元，在全球分别排行35和41。

至于另一家以香港为基地的RRJ Capital为亚洲私募基金中成长最快，于是次调查中排行亚洲第四。该基金由前高盛要员Richard Ong参与成立，主要投资于中国，也投资东南亚及印度。这次亦是RRJ Capital首次跻身全球50强之内，排行48，其过去五年的募资额达58亿美元。

调查指出，在全球300家最大的私募股权基金中，有53间的总部设于亚洲，以数目计与英国及欧洲私募股权基金并驾齐驱。

“亚洲为有意在中国和东南亚寻求机会的机构投资者，提供了吸引的投资机会，”PEI研究及分析总监Dan Gunner表示。

以过去五年集资额计，全球头三位的私募股权基金依次为TPG、凯雷投资集团(CG.O)和黑石集团(百仕通)(BX.N)，募资额分别为357.3亿美元、328.2亿美元和295.6亿美元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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