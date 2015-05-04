中国第二季GDP增速预计为6.8%左右--国家信息中心

中国一季度GDP增速为7%，与政府年初设定的今年增长目标持平。中国国家统计局发言人盛来运此前曾表示，短期内中国经济仍会面临下行压力，但二次探底和硬着陆风险很小。只要政策实施到位，中国实现预期经济目标是没有问题的。（完）