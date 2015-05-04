中国第二季GDP增速预计为6.8%左右--国家信息中心

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透上海5月4日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告预计，第二季中国国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%左右。
中国证券报周一援引该报告并预计，二季度社会消费品零售额同比增长10.7%，城镇固定资产投资增速为13%。
中国一季度GDP增速为7%，与政府年初设定的今年增长目标持平。中国国家统计局发言人盛来运此前曾表示，短期内中国经济仍会面临下行压力，但二次探底和硬着陆风险很小。只要政策实施到位，中国实现预期经济目标是没有问题的。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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