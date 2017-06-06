中投总经理称中投将挖掘“一带一路”商业机会 加大直接投资力度

路透北京6月6日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司总经理屠光绍周二指出，今后，中投公司将在坚持商业性、市场化和可持续基础上，挖掘“一带一路”建设蕴含的丰富商业机会，加大直接投资力度。

他在出席2017中投论坛--“一带一路”与跨境投资CEO峰会时表示，中投公司在过去十年的发展中，与境内外企业建立了广泛的合作关系，在融入国家发展和挖掘中国增长带来的投资机遇方面还有较大的潜力。

“特别是在发现好投资项目、发挥好中投优势、利用好中国因素、寻找好合作伙伴、参与好投后管理、实现好投资目的等方面付出更大努力。”他说。

中国上市公司协会副会长李小雪亦在论坛上表示，上市公司是“一带一路”建设的先锋队和生力军，要在不断实践中，提高参与能力和影响力，充分发挥资本市场服务实体经济的功能，推进金融中介和服务机构的网络化布局，为“一带一路”建设保驾护航。

成立于2007年的中投公司，注册资本金为2,000亿美元，成立初衷是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化，旗下中投国际和中投海外直接投资公司负责境外投资和管理。（完）