中投总经理称中投将挖掘“一带一路”商业机会 加大直接投资力度

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月6日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司总经理屠光绍周二指出，今后，中投公司将在坚持商业性、市场化和可持续基础上，挖掘“一带一路”建设蕴含的丰富商业机会，加大直接投资力度。
他在出席2017中投论坛--“一带一路”与跨境投资CEO峰会时表示，中投公司在过去十年的发展中，与境内外企业建立了广泛的合作关系，在融入国家发展和挖掘中国增长带来的投资机遇方面还有较大的潜力。
“特别是在发现好投资项目、发挥好中投优势、利用好中国因素、寻找好合作伙伴、参与好投后管理、实现好投资目的等方面付出更大努力。”他说。
中国上市公司协会副会长李小雪亦在论坛上表示，上市公司是“一带一路”建设的先锋队和生力军，要在不断实践中，提高参与能力和影响力，充分发挥资本市场服务实体经济的功能，推进金融中介和服务机构的网络化布局，为“一带一路”建设保驾护航。
成立于2007年的中投公司，注册资本金为2,000亿美元，成立初衷是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化，旗下中投国际和中投海外直接投资公司负责境外投资和管理。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦；审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。