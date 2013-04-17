中投公司称持有黄金头寸 对金价长期看涨

* 中投目前持有黄金头寸

* 金价暴跌，但仍满意其黄金投资

* 对意法德的直接投资感兴趣

* 不急于获得注资，用表现说话

张胜男/药朝清

路透北京4月17日 - 黄金价格经历12年涨势后今年以来挫跌两成，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司称其目前持有黄金头寸，中投监事长金立群并对这笔投资予以肯定，认为长期金价仍会上涨。

金立群周三在北京出席先锋投资论坛期间对记者表示，黄金仍然是全球各大经济体最重要的储备。长期而言金价将继续上涨。但只会以正常的方式，而不会出现非常陡峭的走势。

“是的，我们持有黄金头寸。我们投资黄金，但规模不大。”他表示，“是投资工具的一部分，我们在这方面做的相当不错。”

中投公布的最新年报仍是2011年年报，其中并未有黄金投资的科目。

因塞浦路斯售金传闻，以及黄金ETF持仓大幅下降，国际现货金近日暴跌逾200美元至1,321美元/盎司的两年低点。目前金价反弹至1385美元，较去年末的1,674美元跌去18%。

金立群称，作为储备资产，黄金产量在某一时点可能会大到足以推低金价，但随着全球经济规模的扩张，可能会相对于黄金的供应量更大，特别是因为新兴市场的快速发展。

“当美国经济持续显现韧性，GDP增速到达2.5%-3%左右，且如果欧元区经济的压力缓解，那么我认为黄金价格所面临的压力将会减小。”金立群称。

其并表示，该公司有大概有30%的资产配置在公开市场上，这些投资经由高表现的基金经理代为在全球范围投资。其年报称，“中投公司的公开市场投资以获取指数收益为主，保持较大比例的指数及指数增强策略。”

中投年报称，2011年，该公司对资产配置相应进行了优化调整，强化了配置意图，增加了组合的灵活性。稳步推进非公开市场，特别是泛行业直投、泛行业私募股权、资源能源、房地产和基础设施等长期资产投资。

中投副董事长、总经理高西庆稍早在博鳌论坛接受新华社采访时表示，2012年中投公司境外投资组合收益表现远好于上年，全年收益率接近11%。但最终确切数据要经过审计后，预计到今年6月至7月正式公布。之前中投公司副总经理梁骧曾称，中投去年总收益回报率达到10.6%。

**对意法德的直接投资感兴趣**

金立群表示，中投希望在意大利、法国、德国等国家增加投资，并认为很多欧洲企业本身运作良好，唯一的问题是当地整体宏观经济环境。

“英国对中国的投资很开放...欧洲公司拥有核心技术，这是中国公司所没有的，特别是通信业、制造业。如果欧洲的宏观经济改善，我相信不光是中投，很多国际投资者都很愿意投资这些企业。”他表示。

他并提到，如果有一个可以涵盖整个欧元区的“欧债”，将比单个欧元国家的债券会更具吸引力。大部分投资者都愿意持有的。

金立群认为，欧洲的问题不是经济政策，刺激计划就可以解决的，关键是社会问题。为什么他们的居民不能像亚洲人这样努力工作呢？改变当地居民的生活行为很难，需要很长时间。

中投对英国泰晤士水务公司有2.76亿英镑的直接投资，持股比例8.68%。该笔投资于2012年1月交割，并对法国苏伊士石油天然气开发生产有限公司有31.5亿美元(持股30%)的投资。这些是其多笔直接投资的一部分。

香港媒体引述中投副董事长高西庆出席博鳌亚洲论坛时的话称，已停止购买欧洲债券。其接受新华社采访时亦表示，中投公司海外投资将关注欧美基础设施领域和新兴市场。

**不急于获得注资**

对于敏感的注资问题，金立群表示，不急于获得注资，现在的当务之急搜做好投资，好的表现自然会赢得更多注资。

当被问到目前还是否有资金投资，他笑称，“还有一些，不要担心。”

中投公司成立于2007年9月，一次性获得2,000亿美元注资，2011年再从国家外汇管理局获得注资款300亿美元，截至2011年末其总资产上升至4,820亿美元。

“未来钱花光了，肯定是需要更多资金的。但是不能告诉你具体时间表。我更会密切关注投资表现。”他并称，之所以要设立中投，是为了更有创造性的更多样的利用投资外汇储备。如果中投可以做的很好，为什么不能获得更多资金呢？

中投公司自成立以来已公布四份年报，其中2011年中投公司境外投资组合全年收益率为-4.3%，是中投自成立以来投资浮亏最多的一年，累积年化收益率为3.8%。此前的三年分别为2008年年度收益率-2.1%；2009年11.7%；2010年11.7%。

2011年中投将投资周期延长至10年，把滚动年化回报作为评估投资绩效的主要指标。（完）

(审校 黄凯)

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