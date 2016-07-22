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中国财经 | 2016年 7月 22日 星期五 13:39 BJT

中投公司2015年境外投资组合净收益率为-2.96%--财新

路透北京7月22日 - 据财新网周五报导，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司今日公布2015年报，截至去年底，中投公司境外投资组合全年净收益率为-2.96%，而2014年的收益率为5.47%。

报导还指出，自中投公司成立以来的累计年化收益率从5.66%降至4.58%。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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