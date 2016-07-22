中投公司2015年境外投资组合净收益率为-2.96%--财新

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月22日 - 据财新网周五报导，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司今日公布2015年报，截至去年底，中投公司境外投资组合全年净收益率为-2.96%，而2014年的收益率为5.47%。
报导还指出，自中投公司成立以来的累计年化收益率从5.66%降至4.58%。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。