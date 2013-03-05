中投去年投资收益率达10.6%－高层

路透上海3月5日 - 上海证券报周二援引中国主权财富基金--中投公司副总经理梁骧表示，中投去年总收益回报率达到10.6%，对于中投是否会有进一步增资的计划，她回应称目前还没有确切的新一轮增资计划。

梁骧还提到，在发达国家投资房地产是中投投资组合中的一部分，“这是我们很好的长期资产投资。”但她强调，“我们并不是特别关注地去投资房地产。”

对今年的投资兴趣点，中投的投资领域不会有太大变化。“差不多一半在公开市场，一半在实体长期资产投资。”梁骧透露。

中投是全球最大的主权财富基金之一，该公司亦是中国外汇储备多元化投资主导者之一。2011年中投公司净利润同比下降6.1%至484.2亿美元，是自2008年该公司公布年报以来首次出现净利萎缩。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。