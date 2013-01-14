中投公司料2013年投资情况与去年相近（更新版）

(新增更多详情)

路透香港1月14日 - 中国主权财富基金--中投公司董事长楼继伟周一称,欧美市场短期仍面临风险,因此估计2013年的投资情况会与去年相若,而中投公司将分散投资以减少美国国债带来的不明朗.

他在香港出席亚洲金融论坛时对路透称,预计2013年的投资情况会比2011年好,但可能与2012年"差不多",因为欧美市场仍存在投资风险.

"2012年欧债危机的影响显现,但在问题得到缓解后又有点松懈,因此还存在风险."他并称,"美国去年底逃过财政悬崖后,希望它能够从中汲取教训,不过以后还会有一个个小悬崖,造成市场波动."

楼继伟此前接受路透专访时透露,中投公司去年的海外投资收益要强很多,扭转前年亏损状况大局已定.

他说,美国国债目前还是安全的资产,但花费的代价太高,因此中投公司对美国国债"买的比较少",并多配一些其他资产以减少美债带来的不明朗.

他并称,今后随着美国经济复苏,利率上升,债券变成不值钱,因此买美债是一个很难的决策.

"我们的做法是买的比较少,希望在稳定回报、绝对收益、股票等其他各样资产都多配一些."楼继伟称.

他还提及,日本也存在风险,他不太相信日本的量化宽松(QE)会像美国那样成功,因此对日本的投资是"非常非常谨慎".

他并指出,中投公司去年低配欧洲、超配美国和发展中国家,尤其是中国周边市场.而公开市场的机会不多,可能要多做一些直接投资,当然直接投资的风险大一些,故需好好控制.

中投公司初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整后的良好投资回报.

2011年年报显示,期内中投公司实现净利润484.2亿美元,同比下降6.1%,是自2008年该公司公布年报以来首次出现净利萎缩.(完)

(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。