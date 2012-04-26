中投将与贝莱德联手成立合资基金

路透北京4月26日电---两位消息人士周四表示,中国主权财富基金--中投公司将携手全球最大的资产管理公司贝莱德(BLK.N)创建一支合资基金,现任美银美林中国区主席刘二飞未来将掌管这支新基金.

一位知情人士对路透称,中投和贝莱德正在积极筹建这支基金,但该基金的具体规模等细节尚未最後确定.

"刘二飞要离开美林加入中投创立的合资基金的说法由来已久,这并不令人惊奇.我相信他只是在等待这支基金的资金到位後,就正式对外宣布."另一位知情人士对路透说.

此前英国金融时报援引中投公司高层官员消息报导称贝莱德将携手中投公司创建一支中国主题投资基金.资产管理规模可能达到数以十亿计美元.

"贝莱德的强项是熟悉全球市场和政策,它可以帮助中国公司找到并购对象."基金咨询公司Z-Ben Advisors分析师Cindy Qu表示,"同时这个基金也能帮助贝莱德在中国大举对外投资中受益."

此举表明贝莱德正越来越多的涉足亚洲.目前除日本外,该公司在亚洲业务不多.

贝莱德驻香港发言人拒绝置评,未能立即联系到中投公司代表置评,美银美林亦表示对此不发表评论.

消息人士曾告诉路透,中投公司已从中国央行额外获得500亿美元.(完)

--发稿 北京中文部

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