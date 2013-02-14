中投成为莫斯科证交所IPO主要投资者之一

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透莫斯科2月14日 - 莫斯科证交所的首次公开发行(IPO)已经获得全额认购,中国投资公司(CIC)和俄罗斯的国有私募基金是主要投资者之一.
一名消息人士称,中投公司计划认购约20%的股份,投资大约1亿美元,这与俄罗斯政府支持的Russian Direct Investment Fund(RDIF)的投资数额大体相当.另一位消息人士称,中投公司可能认购高达25%的股份.(完)
(编译 李春喜; 审校 田建华)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。