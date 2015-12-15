独家：中投计划最早明年初将北美总部由多伦多迁至纽约--消息

图为2010年资料图片，显示美元与人民币放在一起。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透多伦多12月14日 - 据知情消息人士透露，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司(CIC)准备明年初把北美总部从多伦多迁往纽约，表明其正将关注点转向美国投资以及更广泛的全球视角。

一位消息人士称，由于油价和金属价格下跌波及能源和矿业企业，中投在加拿大的主要投资都表现不佳，所以中投正考虑减少这类投资，可能最早在3月1日迁至纽约。

在对加拿大资源行业投资至少45亿美元后，中投2011年在多伦多成立了该公司第一家也是仅有的一家海外办事处。

不过，两位消息人士称，中投正以合作投资者的身份招揽股权收购公司。今年稍早，该公司表示计划筹资500-1,000亿美元，用于成立一个专门在海外直接投资的新部门。

部分大型私募股权公司目前都把总部设在纽约，例如黑石集团 (BX.N)和KKR & Co LP (KKR.N)。

中投对美国投资新的兴趣，可能招致美国政界严格审视，华府愈发担心中国寻求提高对美国经济主要部门的影响力。

消息人士要求匿名，因为该计划保密。中投拒绝置评。

政府在2007年成立中投来帮助提高中国外汇储备回报，中国外储截至11月底为3.44万亿(兆)美元。中投至少四分之一的资产投资于海外。

该基金开设的第一个海外办事处首选多伦多，而不是伦敦或纽约，让人感到意外。该公司暗示，资源部门是投资首选。

但中投在加拿大投资表现并不好。该基金在2009年7月以17.4亿加元(12.7亿美元)购买了加拿大矿商Teck ResourcesTCKb.TO17.2%的股份。这些股份贬值了72%，现价值4.923亿加元。

中投对其他资源企业的押注回报也不好，包括Penn West Petroleum (PWT.TO)，SouthGobi Resources(SGQ.TO)和Sunshine Oilsands (2012.HK)股价多挫跌。(完)