中投将支持中资企业竞购澳洲乳品公司Warrnambool

路透悉尼12月27日 - 澳洲财经杂志商业观察(BusinessSpectator)周五报导，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司(中投)将支持一家中资食品企业竞购澳洲Warrnambool Cheese and Butter HoldingsWCB.AX。该报导没有透露消息来源及收购公司的名称。

该杂志称，BegaCheese(BGA.AX)持有Warrnambool的18.7%股权，中方出价为每股10澳元，或能吸引该公司同意出让这部分股权。

“我们非常清楚中国方面对澳洲乳品资产的兴趣，不过现在来试探的买方很多，我对有诚意的买家的建议是：找一家投资银行并听听他们的意见。”一位未具名的资深并购顾问表示。

由于现在是中国的早上时间，尚未得到中投的置评回覆。

Bega的股权出售意向在9月中旬引发一场并购战。

Warrnambool将支持加拿大Saputo(SAP.TO)的收购提议，但需要得到至少90%股东的支持。Saputo的出价为最高每股9.60澳元，总计5.49亿澳元(4.88亿美元)。本月稍早，Warrnambool表示其上半年度利润将增长一倍。

第三家竞购方为Murray Goulburn Co-operativeGroup，其出价为每股9.50澳元。本次股权买卖须遵守澳洲竞争仲裁庭(Australian CompetitionTribunal)的裁定。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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