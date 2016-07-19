屠光绍出任中投公司副董事长、总经理--公司网站

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月19日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周二称，经国务院决定，董事会审议通过，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。
中投公司网站刊登的新闻稿并称，刘桂平不再担任中投公司副总经理职务。
这和路透此前援引消息人士的报导内容一致。路透6月底援引一位权威消息人士称，中投近日将有新的人事任命，上海市常务副市长屠光绍将正式出任中投公司总经理，接替现任总经理李克平。
资料显示，屠光绍曾先后在北京市政府、中国人民银行、中国证监会任职，并曾出任证监会副主席，2007年赴上海市任职。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。