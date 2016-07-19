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中国财经 | 2016年 7月 19日 星期二 18:49 BJT

屠光绍出任中投公司副董事长、总经理--公司网站

路透北京7月19日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周二称，经国务院决定，董事会审议通过，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。

中投公司网站刊登的新闻稿并称，刘桂平不再担任中投公司副总经理职务。

这和路透此前援引消息人士的报导内容一致。路透6月底援引一位权威消息人士称，中投近日将有新的人事任命，上海市常务副市长屠光绍将正式出任中投公司总经理，接替现任总经理李克平。

资料显示，屠光绍曾先后在北京市政府、中国人民银行、中国证监会任职，并曾出任证监会副主席，2007年赴上海市任职。（完）

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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