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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 10:30 BJT

中投称海外投资今年稳赚

全球经济仍在阴霾中挣扎，金融市场动荡加大投资难度，但中国主权财富基金--中投公司今年却有望交出一份满意的成绩单。公司董事长楼继伟透露，公司海外投资收益今年要强很多，扭转去年亏损状况大局已定。图为中投董事长楼继伟。路透

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