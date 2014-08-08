中投公司去年净利同比增12.3% 境外投资组合收益率9.3%--年报

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京8月8日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周五公布，该公司去年净利润同比增长12.3%；境外投资组合全年收益率达9.33%。
中投公司年报显示，该公司2013年净利润为869亿美元，2012年则为774亿美元。
“公司自成立到2013年末，累计年化收益率达5.70%。”年报显示。
掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。中投2012年年报显示净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。
而近期中国审计署发布的审计报告则指出，2008年至2013年，中投公司境外投资中，六个损失项目、四个浮亏项目和两个面临损失风险项目存在管理人员失职、尽职调查不深入和投后管理不到位等问题；其他部分项目存在选聘外部管理人不够规范、未及时委派管理人员等问题。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
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